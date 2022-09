"Scudo anti-spread? Non è pensato per l'Italia". Lagarde spegne gli allarmi su Roma (Di lunedì 26 settembre 2022) Non c'è alcun motivo di pensare che presto all'Italia serva lo Scudo anti-spread. E Christine Lagarde ci tiene a sottolineare che la misura non è pensata ad hoc per l'Italia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Non c'è alcun motivo di pensare che presto all'serva lo. E Christineci tiene a sottolineare che la misura non è pensata ad hoc per l'

pdnetwork : Meloni cita l'art.21 del regolamento del #PNRR per dire che si può cambiare il Piano. Forse non l'ha letto, perché… - RPegna : RT @GiancarloDeRisi: E lo scudo anti #spread? La #Lagarde parli, gli Stati non hanno scordato che aveva promesso il sistema di #protezione.… - MilanoFinanza : La diretta dai mercati | De Guindos: scudo anti-spread Bce in caso di necessità. Ftse-Mib in testa in Ue con la vit… - SignorCEO : RT @MilanoFinanza: La diretta dai mercati | De Guindos: la Bce, in caso di necessità, ha lo scudo anti-spread. Il Ftse Mib il migliore in U… - MilanoFinanza : La diretta dai mercati | De Guindos: la Bce, in caso di necessità, ha lo scudo anti-spread. Il Ftse Mib il migliore… -