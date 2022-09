Sconcerti si schiera | Il Derby d' Italia non è Juventus-Inter | i nerazzurri non possono farne parte | ecco perché

ForzaRoma.info

Le eccezioni ci sono state: Galeone e Di Canio su tutti ma anche Donadoni e, tutti ...possiamo non commuoverci per questo segaligno di Livorno che con evidente sprezzo del pericolo...... con ladi opinionisti formata da Emenuele Zotti, Giulia Mizzoni, Angelo Mangiante. Alle 17 ... con l'ormai consueto appuntamento con Marionel ruolo di opinionista e quello di Paolo ... ‘RADIO PENSIERI’, SCONCERTI: “La Juventus ha scelto tra Vlahovic e Dybala” Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma Redazione Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una s ...La conferenza stampa di Max Allegri non arriva solo alla vigilia del match con il Monza o due giorni dopo la sconfitta con il Benfica, ma anche o soprattutto a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate ...