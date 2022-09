Sciopero Rai lunedì 26 settembre 2022, salta Agorà: ecco cosa succede oggi (Di lunedì 26 settembre 2022) All’indomani delle elezioni politiche, la maggior parte dei programmi sono tutti incentrati sui risultati e sulla vittoria di Fratelli d’Italia. Tutti, o quasi. Perché in realtà Agorà su Rai 3 questa mattina non è andato in onda. Il motivo? La Rai, o meglio il personale tecnico dell’azienda ha deciso di scioperare. E di farlo nonostante le elezioni. Perché la Rai sta scioperando? Lo Sciopero della Rai era stato indetto, un po’ di giorni fa, dal Sindacato Snap. E il giorno scelto era proprio il 26 settembre, subito dopo le elezioni. E data fondamentale per l’informazione televisiva. Niente da fare, però: i tecnici hanno incrociato le braccia e molti programmi salteranno, primo fra tutti Agorà su Rai 3. Tra le motivazioni, il decadimento della qualità del lavoro nel centro di produzione Rai di Roma e il clima di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) All’indomani delle elezioni politiche, la maggior parte dei programmi sono tutti incentrati sui risultati e sulla vittoria di Fratelli d’Italia. Tutti, o quasi. Perché in realtàsu Rai 3 questa mattina non è andato in onda. Il motivo? La Rai, o meglio il personale tecnico dell’azienda ha deciso di scioperare. E di farlo nonostante le elezioni. Perché la Rai sta scioperando? Lodella Rai era stato indetto, un po’ di giorni fa, dal Sindacato Snap. E il giorno scelto era proprio il 26, subito dopo le elezioni. E data fondamentale per l’informazione televisiva. Niente da fare, però: i tecnici hanno incrociato le braccia e molti programmi salteranno, primo fra tuttisu Rai 3. Tra le motivazioni, il decadimento della qualità del lavoro nel centro di produzione Rai di Roma e il clima di ...

agorarai : +++ Non siamo in onda al consueto orario per via di uno sciopero del personale tecnico RAI +++ #agorarai