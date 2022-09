Sci di fondo, lo sponsor norvegese “minaccia” la Fis. Siamo al lobbying contro la riammissione della Russia (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo sci di fondo è uno degli sport invernali che rischia di essere maggiormente condizionato dall’eventuale embargo nei confronti degli atleti russi durante l’imminente stagione. In campo maschile, la Russia è un’autentica superpotenza. Inoltre, la rivalità tra due fuoriclasse quali Alexander Bolshunov e il norvegese Johannes Høsflot Klæbo rappresenta il principale motivo d’interesse attorno all’intera disciplina. Fra le donne, non va dimenticato come Natalia Nepryaeva sia a tutti gli effetti la detentrice della Sfera di cristallo. Dunque l’assenza del colosso dell’Est porterebbe a una sorta di dimezzamento della qualità dei valori in campo. Nei giorni scorsi, per bocca del proprio segretario generale Michel Vion, la Fis si era detta possibilista in merito all’ammissione dei russi nel corso dell’inverno ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo sci diè uno degli sport invernali che rischia di essere maggiormente condizionato dall’eventuale embargo nei confronti degli atleti russi durante l’imminente stagione. In campo maschile, laè un’autentica superpotenza. Inoltre, la rivalità tra due fuoriclasse quali Alexander Bolshunov e ilJohannes Høsflot Klæbo rappresenta il principale motivo d’interesse attorno all’intera disciplina. Fra le donne, non va dimenticato come Natalia Nepryaeva sia a tutti gli effetti la detentriceSfera di cristallo. Dunque l’assenza del colosso dell’Est porterebbe a una sorta di dimezzamentoqualità dei valori in campo. Nei giorni scorsi, per bocca del proprio segretario generale Michel Vion, la Fis si era detta possibilista in merito all’ammissione dei russi nel corso dell’inverno ...

