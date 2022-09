VermeylenS : RT @Gazzetta_it: Schuurhuis, il ciclista del Papa: '110 km e 14 di fuga, così ho fatto la storia' #ciclismo - Gazzetta_it : Schuurhuis, il ciclista del Papa: '110 km e 14 di fuga, così ho fatto la storia' #ciclismo - luca_petitti : Rien Schuurhuis, primo ciclista del Vaticano a partecipare ad un Mondiale di Ciclismo, si è ritirato dopo 110km ed… - giostuzzi : RT @ilfoglio_it: Rien Schuurhuis è il primo ciclista del Vaticano che parteciperà, domenica, a un Mondiale di ciclismo. Una prima volta che… - ciclonostalgia : RT @ilfoglio_it: Rien Schuurhuis è il primo ciclista del Vaticano che parteciperà, domenica, a un Mondiale di ciclismo. Una prima volta che… -

"Il miracolo è avvenuto. Mi permette la battuta". Giampaolo Mattei è il presidente di Athletica Vaticana, doveva essere pronto alla partecipazione di Rienal Mondiale su strada di ciclismo per i colori del Santo Padre, invece non riesce a crederci. Il Mondiale di Rienvaticano Rienè sposato con Chiara Porro, ambasciatrice di Australia presso la Santa Sede dall'agosto 2020. Per chi non lo sapesse la cittadinanza ... Schuurhuis, il ciclista del Papa: "110 km e 14 di fuga, così ho fatto la storia" L'olandese, 40 anni, è stato il primo atletica del Vaticano a disputare il Mondiale di ciclismo, tra l'agonismo e il sociale, seguendo le indicazioni di papa Francesco ...© DIRK WAEM / BELGA MAG / BELGA VIA AFP - Remco Evenepoel AGI - Trionfo di portata storica per il belga Remco Evenepoel andato a cogliere, dopo una fuga solitaria iniziata a 25 chilometri dal traguard ...