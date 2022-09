Schifani Governatore della Sicilia: E’ una vittoria di tutto il centrodestra (Di lunedì 26 settembre 2022) “Questa è una vittoria di tutto il centrodestra”. Lo ha detto il neo presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una conferenza stampa a Palermo. “Ci sarà una maggiorata abbastanza qualificata che rafforzerà l’azione di governo perchè tutti i partiti avranno pari dignità”, ha detto prima di “ringraziare Silvio Berlusconi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Questa è unadiil”. Lo ha detto il neo presidenteRegionena, Renato, in una conferenza stampa a Palermo. “Ci sarà una maggiorata abbastanza qualificata che rafforzerà l’azione di governo perchè tutti i partiti avranno pari dignità”, ha detto prima di “ringraziare Silvio Berlusconi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

