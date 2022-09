Scatta foto a scheda elettorale ma il flash lo ‘tradisce’ | denunciato 71enne 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutounaallama viene “tradito” dale dal click elettronico che imita l’otturatore: è successo a Casavatore, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno fermato e chiesto spiegazioni all’elettore-grafo, un 71enne, che però ha negato le accuse. Non solo: quando i militari gli hanno chiesto di consegnare il telefono lui ha avuto anche la lucidità di porgerne l’altro che aveva in tasca. Ma i carabinieri non sono caduti nel tranello e hanno insistito: il 71enne, a questo punto, ha dovuto cedere alle insistenze e ha mostrato lata sul secondo smartphone che portava con se. Per lui èta una denuncia penale e il sequestro del telefono. L'articolo proviene da ...