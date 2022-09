Saviano: “Elettori di Meloni mi ‘invitano’ a lasciare il Paese” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Leggo #Saviano in tendenza perché gli Elettori di Meloni mi ‘invitano’ a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un’altra cosa”. E’ quanto scrive Roberto Saviano sui suoi profili Twitter e Facebook, postando una foto con fondo nero dove spicca la scritta ‘Resistere’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Leggo #in tendenza perché glidimiil. Questi sono avvertimenti. Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un’altra cosa”. E’ quanto scrive Robertosui suoi profili Twitter e Facebook, postando una foto con fondo nero dove spicca la scritta ‘Resistere’. L'articolo proviene da Italia Sera.

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - HuffPostItalia : Roberto ?Saviano: 'Sono già sulla lista nera, gli elettori di Meloni mi invitano a lasciare l'Italia' - GerardiniM : RT @robertosaviano: Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Q… - Max69841174 : RT @TerreImpervie: Saviano: elettori Meloni mi invitano a lasciare l'Italia Robe, sei il solito modesto, siamo mooooolti di più ad invitar… - GigiV46 : RT @robertosaviano: Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Q… -