Sassuolo, Carnevali: "Berardi è la nostra bandiera. Zero offerte per Scamacca dall'Italia" (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia un bilancio dell'estate e della strategia del club neroverde. Sono partiti Raspadori e Scamacca, ma la società ha avuto la forza di tenere Berardi e Frattesi. L'attaccante, al momento infortunato, è "la nostra bandiera", spiega Carnevali. E ancora: "Il nostro acquisto più importante è stato tenerlo e rinnovargli il suo contratto fino al 2027. Ha avuto richieste anche di società di valore, ma senza Champions ha sempre detto che sarebbe rimasto al Sassuolo. Spero possa restare ancora a lungo con noi, anche oltre la nuova scadenza del contratto". Frattesi era nel mirino della Roma, ma non è stata trovata l'intesa: "È stato uno dei giocatori per cui abbiamo avuto richieste, specie dalla ...

