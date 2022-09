Sarà “Nostalgia” di Mario Martone a rappresentare l’Italia agli Oscar – Il video (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà Nostalgia di Mario Martone a rappresentare l’Italia alla 95esima edizione degli Oscar. La scelta è stata fatta da una commissione dell’Anica, associazione composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori. Il film di Martone concorrerà dunque per la shortlist del premio di miglior film straniero, insieme ad altri quattordici candidati. L’annuncio delle nomination per gli academy awards è previsto per il 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Los Angeles il 12 marzo. Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea (Einaudi), Nostalgia è una coproduzione italo-francese, in concorso al festival di Cannes 2022 e in sala nel maggio scorso. Scritto dallo stesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022)dialla 95esima edizione degli. La scelta è stata fatta da una commissione dell’Anica, associazione composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori. Il film diconcorrerà dunque per la shortlist del premio di miglior film straniero, insieme ad altri quattordici candidati. L’annuncio delle nomination per gli academy awards è previsto per il 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Los Angeles il 12 marzo. Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea (Einaudi),è una coproduzione italo-francese, in concorso al festival di Cannes 2022 e in sala nel maggio scorso. Scritto dallo stesso ...

