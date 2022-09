Santon come Ranocchia: 'Ho smesso perché si è spenta la luce. Mourinho mi è stato vicino' (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla ripresa del campionato, la Roma andrà a San Siro, in casa dell’Inter scrive Il Messaggero. Una partita, quella dell’1... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla ripresa del campionato, la Roma andrà a San Siro, in casa dell’Inter scrive Il Messaggero. Una partita, quella dell’1...

