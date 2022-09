Sandra Lonardo: “Nel Sannio sono stati votati i simboli, non le persone” (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho affrontato questa difficile campagna elettorale con passione, energia e determinazione. Nonostante gli enormi sforzi messi in campo, unitamente a tanti amici e amministratori che ringrazio dal profondo del cuore, non siamo riusciti ad arrestare la valanga Meloni e l’uragano 5Stelle”. A dichiararlo attraverso una nota è Sandra Lonardo, candidata alla Camera dei Deputati con “Mastella Noi di Centro Europeisti”, nel collegio uninominale Benevento-Caserta, nel commentare il risultato elettorale. “sono stati votati i simboli, non le persone. Il popolo sannita adesso ha nuovi rappresentanti a cui rivolgersi. Io sono stata sempre disponibile, ho servito la Comunità con amore e abnegazione, senza risparmiarmi. È ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho affrontato questa difficile campagna elettorale con passione, energia e determinazione. Nonostante gli enormi sforzi messi in campo, unitamente a tanti amici e amministratori che ringrazio dal profondo del cuore, non siamo riusciti ad arrestare la valanga Meloni e l’uragano 5Stelle”. A dichiararlo attraverso una nota è, candidata alla Camera dei Deputati con “Mastella Noi di Centro Europeisti”, nel collegio uninominale Benevento-Caserta, nel commentare il risultato elettorale. “, non le. Il popolo sannita adesso ha nuovi rappresentanti a cui rivolgersi. Iostata sempre disponibile, ho servito la Comunità con amore e abnegazione, senza risparmiarmi. È ...

TV7Benevento : SANDRA LONARDO: 'CONGRATUAZIONI AGLI ELETTI. SONO STATI VOTATI I SIMBOLI E NON LE PERSONE' -… - ilgattoromy1 : RT @Virus1979C: la moglie di #Mastella, Sandra Lonardo, non viene eletta in Senato. Solo quarta nel collegio uninominale. - Renato47Rm : RT @Virus1979C: la moglie di #Mastella, Sandra Lonardo, non viene eletta in Senato. Solo quarta nel collegio uninominale. - magdulka64 : RT @Virus1979C: la moglie di #Mastella, Sandra Lonardo, non viene eletta in Senato. Solo quarta nel collegio uninominale. - JolietJackBlues : RT @Virus1979C: la moglie di #Mastella, Sandra Lonardo, non viene eletta in Senato. Solo quarta nel collegio uninominale. -