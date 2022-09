San Francesco d’Assisi: da ricco soldato e povero predicatore (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 26 Settembre 1181 nacque San Francesco d’Assisi, un Santo e scrittore italiano. Egli creò l’ordine che prese il suo nome (ordine francescano) e fu l’autore del “Cantico delle creature”, opera con la quale fu tra gli iniziatori della tradizione letteraria italiana. San Francesco è ricordato soprattutto per aver scelto di condurre una vita priva di beni materiali e ricca di spiritualità. Insieme a Santa Caterina da Siena è stato proclamato da papa Pio XII, il 18 Giugno 1939, patrono principale di Italia. : storia “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”. San Francesco d’Assisi San Francesco nacque da un ricco mercante di nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 26 Settembre 1181 nacque San, un Santo e scrittore italiano. Egli creò l’ordine che prese il suo nome (ordine francescano) e fu l’autore del “Cantico delle creature”, opera con la quale fu tra gli iniziatori della tradizione letteraria italiana. Sanè ricordato soprattutto per aver scelto di condurre una vita priva di beni materiali e ricca di spiritualità. Insieme a Santa Caterina da Siena è stato proclamato da papa Pio XII, il 18 Giugno 1939, patrono principale di Italia. : storia “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”. SanSannacque da unmercante di nome ...

