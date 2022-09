Sampdoria, Lanna: “Col Monza riempiamo il Ferraris” (Di lunedì 26 settembre 2022) “La cosa fondamentale in questo momento è concentrarsi sulla partita di domenica e in tal senso faccio un appello a tutti per riempire il Ferraris, se potessi vorrei giocarla io perché quando ero tornato l’ultima volta avevo potuto contribuire alla salvezza sul campo mentre ora non posso più farlo per raggiunti limiti di età e soffro ancora di più. Adesso le cose a livello societario sono migliorate. Ma posso garantirvi che ho passato molte notti in bianco”. Lo ha detto in un’intervista a Tuttosport il presidente della Sampdoria, Marco Lanna in merito alla prossima partita contro il Monza in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “La cosa fondamentale in questo momento è concentrarsi sulla partita di domenica e in tal senso faccio un appello a tutti per riempire il, se potessi vorrei giocarla io perché quando ero tornato l’ultima volta avevo potuto contribuire alla salvezza sul campo mentre ora non posso più farlo per raggiunti limiti di età e soffro ancora di più. Adesso le cose a livello societario sono migliorate. Ma posso garantirvi che ho passato molte notti in bianco”. Lo ha detto in un’intervista a Tuttosport il presidente della, Marcoin merito alla prossima partita contro ilin Serie A. SportFace.

