Salvini: “Pensiamo al governo”. Ma base raccoglie firme per congresso (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi commentiamo un dato che evidentemente non mi soddisfa, è chiaro che stare all’opposizione ha fruttato e Giorgia Meloni l’ha fatto bene. Guardiamo avanti”. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la clamorosa sconfitta elettorale della Lega. “Avremo circa 100 eletti”, assicura. Il capo della Lega non riesce a pronunciare la parola sconfitta, preferendo guardare al governo che verrà “di cui sarò protagonista in prima persona”. Ma la soglia psicologica del 10% non raggiunto dalla Lega – con il leader che aveva detto che avrebbe voluto almeno confermare il quasi 18, delle scorse elezioni politiche, quelle del 2018 – ha messo sottosopra il mondo leghista. Le chat del partito sono ‘silenziate’, con pochi che ci mettono la faccia. Ex leghisti di primo piano, come Roberto Castelli, già ministro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi commentiamo un dato che evidentemente non mi soddisfa, è chiaro che stare all’opposizione ha fruttato e Giorgia Meloni l’ha fatto bene. Guardiamo avanti”. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il leader della Lega, Matteo, dopo la clamorosa sconfitta elettorale della Lega. “Avremo circa 100 eletti”, assicura. Il capo della Lega non riesce a pronunciare la parola sconfitta, preferendo guardare alche verrà “di cui sarò protagonista in prima persona”. Ma la soglia psicologica del 10% non raggiunto dalla Lega – con il leader che aveva detto che avrebbe voluto almeno confermare il quasi 18, delle scorse elezioni politiche, quelle del 2018 – ha messo sottosopra il mondo leghista. Le chat del partito sono ‘silenziate’, con pochi che ci mettono la faccia. Ex leghisti di primo piano, come Roberto Castelli, già ministro ...

LiberoReporter : Salvini glissa: “Pensiamo al governo”. Ma base desidera congresso - Gaebaldi : Salvini glissa: “Pensiamo al governo”. Ma base desidera congresso - News24_it : Salvini: 'Pensiamo al governo'. Ma base raccoglie firme per congresso - ledicoladelsud : Salvini: “Pensiamo al governo”. Ma base raccoglie firme per congresso - italiaserait : Salvini: “Pensiamo al governo”. Ma base raccoglie firme per congresso -