Salvini ‘pensa al governo’ | ma tra i leghisti storici della ‘base’ sale il malcontento ed invocano il congresso

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, meraviglia il fatto che, incontrando stamane la stampa nella sede della Lega, Matteo Salvini abbia preferito parlare del successo del centrodestra (legittimo per carità), glissando invece sulla clamorosa debacle rimediata dal suo schieramento, finito addirittura sotto il 10%. Salvini: "Oggi commentiamo un dato che evidentemente non mi soddisfa, ma avremo circa 100 eletti" Appena un timido 'accenno', tipo: "Oggi commentiamo un dato che evidentemente non mi soddisfa, è chiaro che stare all'opposizione ha fruttato e Giorgia Meloni l'ha fatto bene" e, subito dopo, dopo un mesto "Guardiamo avanti", il leader del Carroccio ha aspettato questa sera per tornarci su, affermando che "Avremo circa 100 eletti". Salvini pensa al governo "di cui sarò protagonista in prima persona", i suoi ...

Rinaldi_euro : Strano che non abbia detto “Salvini fa gli interessi de La7”! Ma a #Letta non gli entra in testa che fuori dal PD c… - AndreaAnt3 : @matteosalvinimi Pur non essendo di centrodestra condivido quello che ha detto, Onorevole Salvini. In Democrazia… - bettercall_pier : Chi pensa che nella la colpa sia di Salvini è fuori strada. La lega ha perso voti nel momento in cui ha deciso di a… - jeanpauldl1998 : la meloni non decide un cazzo svegliatevi, è un fantoccio messo lì per coprire chissà quali interessi come tutti i… - mcristinabenett : @PoliticaPerJedi Che scompare, mentre lo spacciato Salvini pensa di diventare ministro -