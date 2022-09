Salvini: dimissioni? Mai avuta così tanta voglia di lavorare (Di lunedì 26 settembre 2022) "Mai avuta così tanta voglia di lavorare, e così tanto riconoscimento da parte delle decine di migliaai di militanti della Lega, che in questa campagna senza avere in cambio neanche un euro, hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Maidi, etanto riconoscimento da parte delle decine di migliaai di militanti della Lega, che in questa campagna senza avere in cambio neanche un euro, hanno ...

ADufresne71 : RT @JediPerLItalia: Se Salvini non viene costretto alle dimissioni per questa débâcle, allora la Lega non è un partito ma una banda. - t_l_71 : @EdoardoMecca1 @robypava @GraziaArcazzo Giusto ma c'è anche chi invece nonostante i risultati pessimi non pensa aff… - SirJohn_F : In sostanza Salvini ha detto che lui col cazzo che si dimette. NOI TIREREMO DIRITTO e quando dice noi, intende io,… - labrinta : Di parla di chiedere le dimissioni di Salvini per Fedriga o Zaia. Ancora.. non hanno capito un ca????o ?! - millywo : @borghi_claudio No a dimissioni di Salvini, nessuno avrebbe fatto di meglio di Lui !#iostoconSalvini ??????????Ma d… -