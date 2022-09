Salvini | “Dimissioni? Mai avuta così tanta voglia di lavorare”

Leggi su lopinionista

MILANO – "Maidi, etanto riconoscimento da parte delle decine di migliaia di militanti della Lega, che in questa campagna senza avere in cambio neanche un euro, hanno fatto molto di più di alcuni che sono in Parlamento da anni. Per me viene prima il militante rispetto allo stipendiato". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, in conferenza stampa nella sede del partito a Milano, tornando ad attaccare alcuni dirigenti leghisti. "Fare il segretario della Lega per me è il regalo più grande che il buon dio e i militanti che mi hanno scelto potessero fare. Quindi questo finché i militanti lo vorranno lo faccio", ha concluso.