Salvini: decreto energia primo banco prova nuovo governo (Di lunedì 26 settembre 2022) "Ora c'è l'urgenza del decreto energia, che continuo a rivendicare: sarà il primo banco di prova del nuovo governo". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Ora c'è l'urgenza del, che continuo a rivendicare: sarà ildidel". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, in conferenza stampa nella ...

salvatorecozza1 : @massiacerbo Per me è cento volte più csx renzi che ha fatto le unioni civili che i 5s che hanno fatto il decreto s… - 23meggy23 : @12novembre2011 @M49liberorso I 5stelle forse. Storia alla mano Calenda è risultato scemo ma nn ha approvato il decreto salvini cm conte. - loris_assi : @fatatatina3 Ideologia di sx aver fatto il decreto sicurezza con Salvini?? #m5s - GermanaGea : @meleditalia il famigerato “decreto sicurezza” è a prima firma “G. Conte”. E’ un atto nato su iniziativa del pres d… - rita_data : @Giorgiolaporta È stato messo in atto il decreto Salvini. Spiegaci solo se fai il finto tonto o se non fingi affatto. -