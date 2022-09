orvietonews : Salvato un capriolo sul ciglio della strada. È il 51esimo dall'inizio dell'anno in Umbria: Una storia a lieto fine… - umbriajournal_ : Salvato un giovane capriolo sulla provinciale 246 - BPezzano : @LaPaola110 #DiMaio sicuro Peccato si sia salvato @BrunoTabacci sua spalla nel palazzo assieme a #Draghi… - Jengafilm : @martaottaviani Salvini aveva pieni poteri nella Lega e ora dovrà pagare la sconfitta. Letta ha salvato il salvabil… - SabryStefano : RT @GiorgiaMeloni: «Il mio unico pensiero, la mia speranza, era quello di arrivare in tempo dalla ragazza e salvarla». Così Alberto, agente… -

L'animale, ferito, era sofferente sul ciglio della strada. A dare l'allarme una consigliera della ...L'animale, probabilmente investito, è stato affidato alle cure dell'Ospedale Veterinario universitario di Perugia Una storia a lieto fine che ha come protagonista uncapriolo ferito, trovato sul bordo della strada provinciale 246, in località Piccione. A raccontarla è Lanfranco Ghiani del servizio progettazione viaria della Provincia di Perugia che, a ... Salvato un giovane capriolo sulla provinciale: affidato all'ospedale veterinario Gli organizzatori: "Una grande festa popolare, gioiosa e all'insegna della pace, intorno al cibo buono, pulito e giusto" ...E' una storia a lieto fine quella che ha come protagonista un giovane capriolo ferito, trovato sul bordo della strada provinciale 246, in località Piccione. (ANSA) ...