Salerno, Bicchielli supera il vice presidente Bonavitacola (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl centro destra vince nei collegi uninominali alla Camera anche a Salerno città dove il candidato indicato da Noi Moderati, Pino Bicchielli supera il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola, candidato del Pd, con 10 punti percentuali in più. "Grazie per questo incredibile risultato, sono contento della vittoria. Grazie a tutti gli elettori, a tutte le cittadine e i cittadini che hanno deciso di cambiare passo, che hanno, finalmente, scelto per il cambiamento. Ora inizia un nuovo corso, il lavoro da fare è tanto e il mio impegno sarà massimo per onorare questa scelta. Grazie Salerno! È tempo di cambiamento, è tempo di costruire" ha scritto il neo eletto sui suoi social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

