Sabrina Ferilli, scontro in tv: il litigio a Tu sì que vales (Di lunedì 26 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sabrina Ferilli è da anni volto legato al programma Tu sì que vales. Durante una puntata, la donna si è “scontrata” con un personaggio particolare. Una nuova edizione del programma Tu sì que vales sta già allietando il pubblico televisivo durante il sabato sera. All’interno del programma ritroviamo come sempre Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Leggi su youmovies (Di lunedì 26 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è da anni volto legato al programma Tu sì que. Durante una puntata, la donna si è “scontrata” con un personaggio particolare. Una nuova edizione del programma Tu sì questa già allietando il pubblico televisivo durante il sabato sera. All’interno del programma ritroviamo come sempre Maria de Filippi, Rudy Zerbi,

salsaudade : io sono un sabrina ferilli stan sin da le ali della vita ceeee - vrenzolacore : comunque tutti i partiti di sinistra veramente quel video di sabrina ferilli svegliati amore mio se no mamma non ce la fa - infoitcultura : Sabrina Ferilli in nero a Tu Sì Que Vales: nella seconda puntata brilla con l'abito di paillettes - infoitcultura : Tu si que vales, Fabio protesta con Sabrina Ferilli: 'Potresti uscire grazie?' - dvafpp90 : @Neestore Ma chi sei? Sabrina Ferilli? ?????? -