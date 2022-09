Russia Ucraina, 'Almeno 261 mila russi fuggiti all'estero'. Siberia, spara al reclutatore (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l'annuncio di mobilitazione parziale i cittadini russi in età arruolabile continuano a lasciare il Paese. In una città della Siberia un uomo che non voleva partire ha sparato al comandante ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l'annuncio di mobilitazione parziale i cittadiniin età arruolabile continuano a lasciare il Paese. In una città dellaun uomo che non voleva partire hato al comandante ...

pisto_gol : In uno dei momenti più difficili della storia recente, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina rischia di far crol… - martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca canta vittoria: 'Il 93% delle schede elettorali si esprime a favore dell'adesione alla Russia nel p… - GramsciAG : RT @martaottaviani: #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapientoni… - StefanoOrsi12 : RT @bordoni_russia: Scholz: diamo molto all' Ucraina ma non i carri armati, perché questa potrebbe provocare una escalation. Questa è una g… -