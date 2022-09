Russia, spari nella scuola: almeno 13 morti (tra cui 7 bambini) e 21 feriti (Di lunedì 26 settembre 2022) Paura e morte in Russia. Sparatoria in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell'Udmurtia: 13 persone, tra le quali anche bambini, sono state uccise, 21... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 settembre 2022) Paura e morte in. Sparatoria in unadella città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell'Udmurtia: 13 persone, tra le quali anche, sono state uccise, 21...

TgLa7 : #Russia: spari in scuola, bambini tra i 6 morti e 20 feriti - Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, della sparatoria nella scuola di Izhevsk, nella Russia centrale. Ucci… - laregione : Spari in una scuola in Russia: 7 bimbi morti, suicida il killer - LRoithamer : Nei momenti di trasformazione della Russia di Putin ci sono sempre attentati ai bambini, ai teatri, ai condomini ?? - CireseLuca : Spari in una scuola in #Russia: 13 morti, tra loro 7 bambini, e 20 feriti @LaStampa -