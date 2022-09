Russia: sparatoria nella scuola di Izhevsk, 9 morti, almeno 5 i bambini uccisi (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Sono almeno nove le persone uccise, fra le quali si contano al momento 5 bambini, e altre ferite, nella sparatoria avvenuta nella scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, nella Russia centrale. Ancora non è chiaro il movente dell'uomo che ha aperto il fuoco nell'istituto scolastico frequentato da circa mille alunni e che successivamente si sarebbe suicidato. Tra le vittime ci sono due insegnanti e due guardie di sicurezza, secondo i funzionari russi. Il personale e gli alunni sono stati evacuati dagli edifici scolastici. Un parlamentare locale ha detto che l'aggressore era armato con due pistole. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha citato gli investigatori secondo cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Sononove le persone uccise, fra le quali si contano al momento 5, e altre ferite,avvenutadiRepubblica dell'Udmurtia,centrale. Ancora non è chiaro il movente dell'uomo che ha aperto il fuoco nell'istituto scolastico frequentato da circa mille alunni e che successivamente si sarebbe suicidato. Tra le vittime ci sono due insegnanti e due guardie di sicurezza, secondo i funzionari russi. Il personale e gli alunni sono stati evacuati dagli edifici scolastici. Un parlamentare locale ha detto che l'aggressore era armato con due pistole. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha citato gli investigatori secondo cui ...

fanpage : Ultim'ora Sparatoria questa mattina in una scuola di Izhevsk. Sono almeno 6 i morti - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - corona_tweet : RT @pleccese: Russia, sparatoria in una scuola: 6 morti e 20 feriti ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Russia, sparatoria in una scuola: 6 morti e 20 feriti - - BreakingItalyNe : RUSSIA: Sparatoria in una scuola a Izhevsk nella regione dell'Udmurtia: Almeno 6 morti e 20 feriti -