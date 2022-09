Russia: sparatoria a scuola, sale a 13 il bilancio vittime, 7 i bambini uccisi (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - sale a 13 il bilancio delle vittime della sparatoria nella scuola n. 88 di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, nella Russia centrale. Lo riferisce la commissione investigativa che sta indagando sul caso, secondo cui almeno sette sarebbero i bambini tra le vittime dell'attacco. Altri 14 studenti e 7 adulti sarebbero rimasti feriti. In Udmurtia è stato dichiarato il lutto per i morti, da oggi al 29 settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) -a 13 ildelledellanellan. 88 di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, nellacentrale. Lo riferisce la commissione investigativa che sta indagando sul caso, secondo cui almeno sette sarebbero itra ledell'attacco. Altri 14 studenti e 7 adulti sarebbero rimasti feriti. In Udmurtia è stato dichiarato il lutto per i morti, da oggi al 29 settembre.

