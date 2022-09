Russia, proteste in Daghestan contro la mobilitazione. Turchia: “Putin potrebbe negoziare con Kiev” (Di lunedì 26 settembre 2022) Continuano le proteste in Russia contro il reclutamento forzato voluto da Putin per inviare militari a combattere in Ucraina. Ad accendersi contro la decisione del Cremlino è il Daghestan, regione prevalentemente di stampo musulmano, dove un centinaio di persone sono state arrestate a Makhachkala, capitale della Repubblica autonoma. Intanto, sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri di Ankara Mevlüt Cavusoglu ha dichiarato che Putin, durante i colloqui con Erdogan a Samarcanda nei giorni scorsi, ha ammesso che la Russia potrebbe tornare a negoziare con l’Ucraina. Cavusoglu ha poi aggiunto che Erdogan intende continuare i contatti con Putin e con il presidente ucraino Vladimir Zelensky per una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Continuano leinil reclutamento forzato voluto daper inviare militari a combattere in Ucraina. Ad accendersila decisione del Cremlino è il, regione prevalentemente di stampo musulmano, dove un centinaio di persone sono state arrestate a Makhachkala, capitale della Repubblica autonoma. Intanto, sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri di Ankara Mevlüt Cavusoglu ha dichiarato che, durante i colloqui con Erdogan a Samarcanda nei giorni scorsi, ha ammesso che latornare acon l’Ucraina. Cavusoglu ha poi aggiunto che Erdogan intende continuare i contatti cone con il presidente ucraino Vladimir Zelensky per una ...

