(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Il neo oligarca russo Evgeny, un impero costruito sui servizi di catering per scuole, caserme e Cremlino, esce allo scoperto e conferma difondato, nel 2014, la Pmc, società di mercenari – ma lui li chiama “combattenti”, “eroi” e quindi “fondamento del patriottismo russo”- attivi in Ucraina, Siria, Libia, Repubblica Centrafricana e Mali. L’impresa ha preso il largo, ha precisato in un comunicato pubblicato da un’altra delle sue aziende, la società di pubbliche relazioni Concord, con l’apparente obiettivo di rafforzare la sua posizione nella competizione in atto fra i diversi apparati della sicurezza a Mosca, quando “è iniziato il genocidio del popolo russo del Donbass”. Era stato il sito di notizie Bloknot a chiedere a, notoil ‘cuoco di Putin’, ...

, in un comunicato, spiega che fond il gruppo per mandare combattenti nel Donbass nel 2014: In quel momento, il primo maggio 2014, nacque un gruppo di patrioti, che pi tardi prese il nome di ...... Jake Sullivan, dichiara che gli Stati Uniti hanno "comunicato direttamente, privatamente, ad altissimi livelli, al Cremlino che l'uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la, ...Evgeny Prigozhin, Re dei servizi di catering per scuole, caserme e Cremlino, con un comunicato è uscito allo scoperto e ha confermato di aver fondato, nel 2014, la Pmc Wagner, società di mercenari.L’uomo d’affari russo, Evgheni Prigozhin - conosciuto anche come ’lo chef di Putin’ per la sua vicinanza al numero uno di ...