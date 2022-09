Russia, agente scappa da donne inferocite contro la mobilitazione (Di lunedì 26 settembre 2022) Cose mai viste in Russia. In Daghestan un poliziotto scappa dai manifestanti e soprattutto dalle manifestanti, mamme e mogli, che protestano contro la mobilitazione russa di chi viene destinato ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Cose mai viste in. In Daghestan un poliziottodai manifestanti e soprattutto dalle manifestanti, mamme e mogli, che protestanolarussa di chi viene destinato ad ...

