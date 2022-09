Russia | 261mila uomini in fuga per evitare la “mobilitazione” di Putin Lo scrive Novaya Gazeta

(Di lunedì 26 settembre 2022)di massa dallaperdi dover andare a combattere in Ucraina. Secondo l'Fsb, i servizi di sicurezza russi, ben 261 milain età di chiamata alle armi avrebbero lasciato latra mercoledì 22 e sabato 24 settembre 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Secondo l'Fsb, i servizi di sicurezza russi, 261 mila uomini in età di chiamata alle armi avrebbero lasciato latra mercoledì e sabato scorso, dopo l'annuncio sulla mobilitazione parziale. Lo riporta un tweet di Meduza, citando la Novaya Gazeta Europe. Un esodo che - scrive il media russo - sarebbe alla ...Secondo la nostra fonte, l'ultimo rapporto dell'Fsb del 25 settembre indica che 261.000 uomini hanno lasciato latra mercoledì e sabato sera', ha scritto il quotidiano sul suo sito.Secondo l'Fsb, i servizi di sicurezza russi, 261 mila uomini in età di chiamata alle armi avrebbero lasciato la Russia tra mercoledì e sabato scorso, dopo l'annuncio sulla mobilitazione parziale. Lo r ...Oltre cento arresti nella Repubblica autonoma per il reclutamento forzato voluto da Mosca. L'intelligence britannica fa sapere che sono state emesse molte decine di migliaia di avvisi di leva ma "molt ...