Russel Crowe, il Gladiatore torna a Roma per Alice nella Città (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Gladiatore torna a Roma. Russell Crowe sarà ospite della XX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. L’attore sarà nella capitale per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città e partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. “Siamo particolarmente felici di poter premiare Russell Crowe in occasione del ventennale di Alice nella ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilsarà ospite della XX edizione di, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema didedicata agli esordi, al talento e ai più giovani diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. L’attore saràcapitale per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale die partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. “Siamo particolarmente felici di poter premiarein occasione del ventennale di...

