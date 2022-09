Rosaline | il trailer e il poster della commedia romantica con Kaitlyn Dever

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ecco ildi, una rivisitazione in chiave comicaclassica storia d'amore shakespeariana, raccontata dal punto di vistafidanzata che Romeo ha lasciato per Giulietta. Disney ha appena diffuso ilufficiale e ildi, latargata 20th Century Studios con, Isabela Merced, Kyle Allen, Sean Teale, Minnie Driver e Bradley Whitford.è una rivisitazione leggera e comicaclassica storia d'amore di Shakespeare "Romeo e Giulietta", raccontata dal punto di vistacugina di Giulietta,), che si ...

glooit : Rosaline: Trailer e poster italiani della commedia romantica leggi su Gloo - ciakmag : 20th Century Studios presenta la rilettura in chiave comica del classico di Shakespeare 'Romeo e Giulietta'. Rosali… - aleparty82 : RT @BingyNews: #Rosaline: Trailer e prime immagini della nuova commedia romantica Disney - BingyNews : #Rosaline: Trailer e prime immagini della nuova commedia romantica Disney - Think_movies : “Rosaline”: il Trailer Ufficiale della commedia su Disney+ dal 14 ottobre -

Il 14 ottobre su Disney+ arriveràla commedia romanticabasata sul romanzo Io, Romeo e Giulietta di Rebecca ...ROMEO CONTESO DA DUE DONNE "Quindi li dividerai" chiede auna infermiera interpretata da Minnie Driver neldel film . E la ragazza risponde: "Certo, Romeo e Giulietta non suona ...Ecco il trailer di Rosaline, una rivisitazione in chiave comica della classica storia d'amore shakespeariana, raccontata dal punto di vista della fidanzata che Romeo ha lasciato per Giulietta. Disney ...La rivisitazione in chiave comica di Romeo e Giulietta, Rosaline, arriverà su Disney+ il 14 ottobre: ecco il trailer italiano e il poster.