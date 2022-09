Roma, Tiago Pinto al lavoro: diversi i rinnovi da attuare (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l’importante campagna acquisti di questa estate, al DS della Roma Tiago Pinto tocca lavorare ai rinnovi di diversi giocatori giallorossi. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero ben 9 i calciatori che, a breve, dovranno aprire le negoziazioni con la società per discutere della propria situazione contrattuale. Il nodo più “facile” da sciogliere riguarda Matic, Smalling e Belotti. Difatti, tutti e tre potrebbero prolungare in modo automatico il proprio contratto in scadenza nel 2023 data la possibile attivazione di determinate clausole legate al numero di presenze: il serbo dovrà scendere in campo in almeno la metà delle partite di questa stagione, mentre il centrale inglese e l’ex Torino dovranno collezionarne almeno 20. Roma rinnovi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l’importante campagna acquisti di questa estate, al DS dellatocca lavorare aidigiocatori giallorossi. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero ben 9 i calciatori che, a breve, dovranno aprire le negoziazioni con la società per discutere della propria situazione contrattuale. Il nodo più “facile” da sciogliere riguarda Matic, Smalling e Belotti. Difatti, tutti e tre potrebbero prolungare in modo automatico il proprio contratto in scadenza nel 2023 data la possibile attivazione di determinate clausole legate al numero di presenze: il serbo dovrà scendere in campo in almeno la metà delle partite di questa stagione, mentre il centrale inglese e l’ex Torino dovranno collezionarne almeno 20....

