Roma Film Music Festival, il festival internazionale della colonna sonora: da oggi al 2 ottobre a Roma

Dal 26 settembre al 2 ottobre Roma Film Music festival

Grandi concerti, masterclass e gemellaggi internazionali

IL GRANDE CINEMA SUONA A Roma

Tra gli eventi, una serata sul grande cinema italiano con la partecipazione di Mario Biondi, Amii Stewart e un omaggio al Maestro Franco Micalizzi. Già sold-out le tre proiezioni di "Star Wars A New Hope" con orchestra dal vivo

Biglietti: https://bit.ly/3f6ztBf https://bit.ly/3r2jxmi

Anche Roma, città simbolo dell'immaginario del cinema, avrà da quest'anno il suo festival dedicato alla colonna sonora e ai protagonisti della Musica per il grande schermo.

