Roma | ‘Esquilino osservato speciale’ | 3 arresti e 5 denunce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Non si ferma l’attivita delle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di illegalità e degrado. In particolare, ieri, i Carabinieri della CompagniaPiazza Dante, insieme ai colleghi di altre compagnie del Gruppo di, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere “Esquilino”. Terminate le attività, 3 persone sono state arrestate e altre 5 denunciate a piede libero. I Carabinieri hanno anche sequestrato decine di dosi di stupefacente, tra eroina e hashish, e oltre 7 litri di metadone. Leggi anche: Blitz dei Carabinieri a Ponte Milvio, controlli nei locali: lavoratori in nero e carenze igieniche, pioggia di multe I controlli dei Carabinieri: arrestato 62enne Nel corso dei controlli, un 62enne italiano è stato arrestato in esecuzione di un decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio ...