Roma. Colpito da emorragia celebrale mentre lavora, diventa tetraplegico: il web si mobilita per aiutarlo

"Aiutateci a riportare nostro papà a casa: un giorno è solo uscito per andare a lavorare e da allora non è più tornato". Chiara e Ilaria Intilia sono le figlie di Claudio, Colpito da emorragia cerebrale lo scorso 22 gennaio e ancora allettato in ospedale. Su GoFundMe hanno avviato, da Roma, una raccolta fondi per farlo tornare a casa. "Da uomo di 68 anni, sportivo (correva 20 km al giorno tutti i giorni, una volta a settimana a 3000 mt in montagna) – raccontano – oggi il nostro papà è una persona gravemente invalida che ha bisogno di un'assistenza continua. tetraplegico, allettato, con catetere e tubo per la nutrizione, per ora riesce solo ad aprire gli occhi e guardarsi intorno". "Purtroppo la sanità italiana – spiegano – dopo un breve periodo di riabilitazione, prevede che il paziente venga dimesso e ...

