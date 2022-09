Roma, cambia tutto per Wijnaldum? Può farlo il PSG! (Di lunedì 26 settembre 2022) Non aspettatevi miracoli. Questo è il monito di Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma alle prese con il bruttissimo infortunio che ha caratterizzato i suoi primi mesi nella Capitale. Il centrocampista olandese è infatti alle prese con il suo recupero, dopo la rottura della tibia in allenamento. La prossima visita è prevista per inizio novembre e da lì si potranno tirare le somme per la seconda fase del suo recupero. A voler essere ottimisti, si può pensare ad un rientro in gruppo verso i primi di dicembre. L’obiettivo reale del giocatore è quello di tornare per inizio gennaio, dopo che avrà saltato 12-13 partite. FOTO: Getty – Wijnaldum-Roma-PSG Il punto focale sulla situazione è la situazione del suo prestito dal PSG. Wijnaldum è arrivato quest’estate in prestito dal club parigino, ma non ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Non aspettatevi miracoli. Questo è il monito di Gini, centrocampista dellaalle prese con il bruttissimo infortunio che ha caratterizzato i suoi primi mesi nella Capitale. Il centrocampista olandese è infatti alle prese con il suo recupero, dopo la rottura della tibia in allenamento. La prossima visita è prevista per inizio novembre e da lì si potranno tirare le somme per la seconda fase del suo recupero. A voler essere ottimisti, si può pensare ad un rientro in gruppo verso i primi di dicembre. L’obiettivo reale del giocatore è quello di tornare per inizio gennaio, dopo che avrà saltato 12-13 partite. FOTO: Getty –-PSG Il punto focale sulla situazione è la situazione del suo prestito dal PSG.è arrivato quest’estate in prestito dal club parigino, ma non ...

