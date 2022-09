Roger Waters accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tollerare “l’estremo nazionalismo”, poi cancella i suoi concerti in Polonia (Di lunedì 26 settembre 2022) Il co-fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, ha cancellato i suoi concerti in programma in Polonia come segno di protesta per le critiche alla sua posizione rispetto alla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dai media polacchi. Waters ha più volte criticato l’Ucraina per il “nazionalismo estremo” e ha stigmatizzato gli Stati Uniti e i paesi occidentali per aver fornito armi a Kiev. Un funzionario della Tauron Arena di Cracovia, dove Waters avrebbe dovuto esibirsi in due date ad aprile, ha annunciato che i concerti sono stati annullati: “Il manager di Roger Waters ha deciso di ritirarsi… senza fornire alcuna motivazione”, ha detto Lukasz Pytko della Tauron Arena di Cracovia. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il co-fondatore dei Pink Floyd,, hato iin programma income segno di protesta per le critiche alla sua posizione rispetto alla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dai media polacchi.ha più volte criticato l’Ucraina per il “estremo” e ha stigmatizzato gli Stati Uniti e i paesi occidentali per aver fornito armi a Kiev. Un funzionario della Tauron Arena di Cracovia, doveavrebbe dovuto esibirsi in due date ad aprile, ha annunciato che isono stati annullati: “Il manager diha deciso di ritirarsi… senza fornire alcuna motivazione”, ha detto Lukasz Pytko della Tauron Arena di Cracovia. E ...

warsteiner_SF : @sikorskiradek @rogerwaters il padre di Roger Waters, Eric Fletcher Waters è morto ad Aprilia (Italia) vicino casa… - Mari111961 : RT @DmitryEvic: Democrazia: Roger Waters critica Zelensky: cancellati i suoi concerti in Polonia - mariano_perini : RT @AleLin64: E se vengo a casa tua e me ne impossesso!!! Demente!!! - Gg24Rhino : RT @Lukyluke311: Roger Waters cancella i concerti in Polonia ???? I consiglieri comunali di Cracovia dovevano votare la prossima settimana p… - Gg24Rhino : RT @rnstdelaserna: Il leggendario musicista rock e fondatore dei Pink Floyd Roger Waters crede che in Occidente la maggior parte non sa cos… -