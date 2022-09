Robbie Williams il 20 gennaio 2023 a Bologna l’unica data italiana del “XXV tour” (Di lunedì 26 settembre 2022) Robbie Williams dopo aver lanciato l’album XXV che celebra i 25 anni di carriera solista, ha annunciato il tour pronto a partire il nuovo anno e che toccherà l’Italia nell’unica data prevista il 20 gennaio 2023 all’Unipol Arena di Bologna Le nuove date del tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via proprio dallo show di Bologna del 20 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)dopo aver lanciato l’album XXV che celebra i 25 anni di carriera solista, ha annunciato ilpronto a partire il nuovo anno e che toccherà l’Italia nelprevista il 20all’Unipol Arena diLe nuove date del, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via proprio dallo show didel 20, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Ilnelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti ...

laregione : Robbie Williams torna a Zurigo dopo oltre cinque anni - Lopinionista : Concerti di Robbie Williams: date del tour 2023, biglietti - sehmagazine : ?? @robbiewilliams arriva in Italia con il suo XXV Tour. Il 20 gennaio 2023 alla Unipol Arena di #Bologna l’unica da… - EndCent : @robbiewilliams celebra i 25 anni di carriera con un'unica data all'@UnipolArena di #Bologna… - MeHugIdols : RT @team_world: Robbie Williams in concerto in Italia ???? nel 2023! Scopri tutto sull’unica tappa nel nostro Paese del XXV Tour 2023 ?? http… -