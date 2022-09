Rivelazioni su Pamela Prati | “Mentre inventava un finto fidanzato era a casa del vero”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) Con un lungo messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram,Perricciolo ha riacceso i riflettori sul caso Mark Caltagirone e, a poche ore dall’entrata della soubrette nellapiù spiata d’Italia. La donna non fa direttamente il nome della sua ex cliente, ma il riferimento è lampante fin dalle prime righe, che recitano: “Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena”.Perricciolo continua poi sganciando una vera e propria bomba sul passato sentimentale diall’epoca ...