Riuscirà Meloni a unire l’Italia? Il commento di Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 settembre 2022)la leader di Fratelli d’Italia a governare per tutti gli italiani, quelli che hanno votato per lei e quelli che non lo hanno fatto, e auna nazione divisa come non mai? Questa la vera grande sfida della vincitrice di queste elezioni, la signora Giorgia. Nei numeri del suo successo ci sono infatti anche i conti della spaccatura profonda del paese evidentemente sfiduciato profondamente dalla politica di Roma. L’astensione è stata la più alta nelle elezioni politiche della storia della repubblica. È andato alle urne appena il 64% degli aventi diritto. In Sicilia, dove si sceglieva anche il governo regionale, sono andati ai seggi appena il 26% degli iscritti (!), nonostante ci fosse da difendere il reddito di cittadinanza, tanto amato al sud, come spiegato da illustri commentatori. I paragoni con l’astensionismo di ...