Ritrovata una Fiat Palio vicino Rieti: è quella di Silvia Cipriani, si cerca il corpo (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Messaggero pochi minuti fa ha battuto un'ultima ora che si può leggere ora anche su tutti i siti che si occupano della cronaca laziale. E' stata Ritrovata poche ore fa una macchina, una Fiat Palio bianca che farebbe pensare alla macchina di una donna scomparsa da luglio. Parliamo dell'auto di Silvia Cipriani, l'ex postina di Contigliano scomparsa da Cerchiara il 23 luglio scorso. Della scomparsa della donna, in queste ultime settimane, si sono occupati diversi programmi televisivi che hanno raccolto anche le testimonianze di parenti e amici di Silvia. La donna sembra esser scomparsa nel nulla e i nipoti di Silvana hanno ipotizzato che la loro zia si sia sentita male mentre era alla guida e per questo non sia può rientrata a casa. L'auto è stata Ritrovata tra ...

