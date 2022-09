Risultati elezioni, Meloni trascina il centrodestra al governo (Di lunedì 26 settembre 2022) A pochi minuti dal termine dello spoglio ufficiale, i dati che emergono dalle urne mostrano un quadro chiaro: a dominare le elezioni 2022 è Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia. Una vittoria schiacciante, con percentuali che si aggirano sul 26%, a confermare le previsioni della vigilia. Il prossimo governo, dunque, sarà un esecutivo di centrodestra, con la coalizione che grazie ai voti di Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9% e 8%, raggiunge quota 44% assicurandosi la maggioranza. Dall’altro lato dello schieramento, il Partito Democratico è sotto il 20%, mentre solo Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 3%. Cosa che non accade per +Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal Parlamento. Per quanto riguarda il Terzo Polo formato dall’alleanza Renzi-Calenda, le ... Leggi su zon (Di lunedì 26 settembre 2022) A pochi minuti dal termine dello spoglio ufficiale, i dati che emergono dalle urne mostrano un quadro chiaro: a dominare le2022 è Giorgiae il suo partito Fratelli d’Italia. Una vittoria schiacciante, con percentuali che si aggirano sul 26%, a confermare le previsioni della vigilia. Il prossimo, dunque, sarà un esecutivo di, con la coalizione che grazie ai voti di Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9% e 8%, raggiunge quota 44% assicurandosi la maggioranza. Dall’altro lato dello schieramento, il Partito Democratico è sotto il 20%, mentre solo Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 3%. Cosa che non accade per +Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal Parlamento. Per quanto riguarda il Terzo Polo formato dall’alleanza Renzi-Calenda, le ...

