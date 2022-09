“Rischio di perdere il posto di lavoro?” (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno. Sono stata chiamata dalla graduatoria per un concorso fatto a maggio in ULSS. Io al momento sono a casa in maternità anticipata: attualmente lavoro in una struttura psichiatrica privata, quindi passerei nel pubblico con le stesse mansioni ed essendo un lavoro a Rischio, non potrei lavorare ma manterrei la maternità. Ho accettato il posto, mi dicono che è mio, ma mi hanno detto che intanto faccio la maternità dove sono e due mesi prima di quando voglio rientrare (quindi anche tra 1 anno) ci risentiamo e loro mi diranno sedi ed orari. Al momento non sanno dirmi la sede perché prima devono coprire tutti i posti (sono 13 totali) e quando rientrerò vedremo le sedi rimaste disponibili. È possibile? Non Rischio di perdere il posto? Non dovrei poter scegliere la ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno. Sono stata chiamata dalla graduatoria per un concorso fatto a maggio in ULSS. Io al momento sono a casa in maternità anticipata: attualmentein una struttura psichiatrica privata, quindi passerei nel pubblico con le stesse mansioni ed essendo un, non potrei lavorare ma manterrei la maternità. Ho accettato il, mi dicono che è mio, ma mi hanno detto che intanto faccio la maternità dove sono e due mesi prima di quando voglio rientrare (quindi anche tra 1 anno) ci risentiamo e loro mi diranno sedi ed orari. Al momento non sanno dirmi la sede perché prima devono coprire tutti i posti (sono 13 totali) e quando rientrerò vedremo le sedi rimaste disponibili. È possibile? Nondiil? Non dovrei poter scegliere la ...

QuartoProtocol1 : @bobocraxi @gparagone Non sarei molto d'accordo: non credo che la destra, (che finalmente ha avuto la sua rivincita… - massicol : @gjoegl @c4oscalmo Lascia perdere certe citazioni, stanno ancora al rischio fascismo - francescgalleno : @il_cappellini Qualcuno spiegherà mai, se non a livello politico anche solo a livello matematico, la scelta di punt… - AlRobecchi : @manuelamimosa Non se le sogna. Diciamo però che descrivere Mario Draghi come l’uomo amatissimo dal paese - e catti… - GiovanniPisati : Affluenza crollata al Sud. Avrei scommesso sul contrario, davvero. Il rischio di perdere il RdC non ha generato il timore previsto. -