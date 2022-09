Rihanna si esibirà all'Halftime Show del Super Bowl (Di lunedì 26 settembre 2022) In attesa di un nuovo album di Rihanna, la cantante si esibirà all'Halftime Show del Super Bowl. Una grande occasione che speriamo porti anche a qualche progetto futuro. Rihanna si esibirà al Super Bowl LVII Halftime Show nel febbraio 2023. La conferma è arrivata sia dalla cantante stessa che da Roc Nation attraverso una dichiarazione nel corso della scorsa domenica. Le speculazioni verso una partecipazione al Super Bowl di Rihanna circolavano da tempo, ma non hanno fatto che crescere dopo la pubblicazione di un particolare post sul suo profilo Instagram. L'immagine condivisa dalla celebre cantante, infatti, rappresentava un pallone ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) In attesa di un nuovo album di, la cantante siall'del. Una grande occasione che speriamo porti anche a qualche progetto futuro.sialLVIInel febbraio 2023. La conferma è arrivata sia dalla cantante stessa che da Roc Nation attraverso una dichiarazione nel corso della scorsa domenica. Le speculazioni verso una partecipazione aldicircolavano da tempo, ma non hanno fatto che crescere dopo la pubblicazione di un particolare post sul suo profilo Instagram. L'immagine condivisa dalla celebre cantante, infatti, rappresentava un pallone ...

