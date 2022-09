Rihanna sarà la star del Super Bowl (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l'allusiva foto con il pallone da football targato NFL postata su Instagram, la presenza della cantante all'evento del 2023 è stata confermata ufficialmente. E ora ci si chiede se ci sia anche un nuovo album in arrivo Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l'allusiva foto con il pallone da football targato NFL postata su Instagram, la presenza della cantante all'evento del 2023 è stata confermata ufficialmente. E ora ci si chiede se ci sia anche un nuovo album in arrivo

truemusicsalad : È la stessa #Rihanna a confermare le voci: sarà lei ad esibirsi nell’atteso #SuperBowlHalftimeShow. A rivelarlo – d… - RSD_studiodelta : Rihanna sarà la protagonista del Super Bowl - LucaDondoni : . @taylorswift13 ha detto no al #SuperBowlHalftimeShow e ci sarà @rihanna . Mio commento: Mejo. - RadioCity_it : La cantante da tempo lavora sul nuovo album. Promuoverlo a livello mondiale, durante l'halftime show del Super Bowl… - gual89 : sarà da sola Rihanna vero? non è che le mettono l'aiuto cuoco come hanno fatto con Jennifer? -