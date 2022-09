Rihanna al SuperBowl 2023, sarà la star dell’Halftime Show: su Instagram l’annuncio ufficiale (Di lunedì 26 settembre 2022) Rihanna sarà la star del Super Bowl 2023. La conferma è arrivata proprio dalla cantante che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae un pallone da rugby facendo chiaramente capire che si esibirà all’Halftime Show del SuperBowl 2023. Le conferme Oltre al post le conferme sono arrivate anche da altre campane. Roc Nation ha riportato le parole con cui Jay Z ha commentato la notizia: «Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo». Sull’esibizione della pop star si è espresso anche Seth Dudowsky, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 settembre 2022)ladel Super Bowl. La conferma è arrivata proprio dalla cantante che suha pubblicato una foto che ritrae un pallone da rugby facendo chiaramente capire che si esibirà all’Halftimedel. Le conferme Oltre al post le conferme sono arrivate anche da altre campane. Roc Nation ha riportato le parole con cui Jay Z ha commentato la notizia: «è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo». Sull’esibizione della popsi è espresso anche Seth Dudowsky, ...

