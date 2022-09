Rihanna al Super Bowl 2023 per l’Halftime Show, il ritorno sul palco dopo 6 anni (Di lunedì 26 settembre 2022) Con Rihanna al Super Bowl 2023 arriva il nome ufficiale dell’artista che si esibirà durante l’Halftime Show, l’intervallo del gran finale. L’annuncio è stato dato dalla National Football League (NFL) e confermato dalla stessa voce di Umbrella, che ha postato un’immagine in cui tiene per mano una palla da football. La gioia dei fan è alle stelle, e anche Jay-Z non contiene l’entusiasmo: “Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha Superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo”. Il nome di Rihanna è arrivato dopo il “no” di Taylor ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Conalarriva il nome ufficiale dell’artista che si esibirà durante, l’intervallo del gran finale. L’annuncio è stato dato dalla National Football League (NFL) e confermato dalla stessa voce di Umbrella, che ha postato un’immagine in cui tiene per mano una palla da football. La gioia dei fan è alle stelle, e anche Jay-Z non contiene l’entusiasmo: “è un talento generazionale, una donna di umili origini che haato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo”. Il nome diè arrivatoil “no” di Taylor ...

antisocialmat : rihanna al super bowl??? bene ora però è il momento di far uscire nuova musica - Justin63068395 : RT @JDBITALIANCREW: Justin commenta con “The queen is back” il post di Rihanna e lo riposta nelle storie di IG! ?? Anche noi non vediamo l… - mecambioaMac : Rihanna será la estrella del Apple Music Super Bowl Halftime Show 2023 - enrih_ : Visto che i fascisti hanno vinto mi consolo con l’unica notizia buona di ieri, RIHANNA AL SUPER BOWL - VanityFairIt : È pronta a un ritorno in grandissimo stile? -