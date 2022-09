(Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva definito la vittoria del Tour una sorta di 'bombardamento mentale'. Anche per questo Jonasnon aveva più corso in gare ufficiali dal 24 luglio, il giorno della sua consacrazione sui ...

Gazzetta_it : Riecco Vingegaard, da martedì corre in Croazia: “Testa al Lombardia” -

La Gazzetta dello Sport

Aveva definito la vittoria del Tour una sorta di 'bombardamento mentale'. Anche per questo Jonasnon aveva più corso in gare ufficiali dal 24 luglio, il giorno della sua consacrazione sui Campi Elisi di Parigi al termine di un epico duello con Tadej Pogacar. Adesso il danese della ...Unico giorno a spasso ieri verso LPDBF, e oggiqui il magnifico 27enne a vincere a Losanna l'... a segno ieri a La Planche dopo una volata a morsi con Jonas, e oggi ancora terzo in ... Vingegaard, il rientro martedì in Croazia: “Testa al Lombardia” Più di due mesi dopo la vittoria del Tour de France, il danese della Jumbo-Visma torna in gruppo: “Avevo bisogno di una pausa” ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...