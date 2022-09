Riconoscete questa ragazza? I suoi genitori sono una delle coppie più famose della televisione italiana (Di lunedì 26 settembre 2022) Siete riusciti a riconoscere la ragazza nella foto? I suoi genitori sono una celebre coppia del mondo dello spettacolo. Avete riconosciuto la ragazza nella fotografia? I suoi genitori sono due volti noti della televisione italiana. Lei è ancora giovanissima e sono poche le informazioni disponibili sul suo conto ma, da ciò che possiamo vedere, sembrerebbe pronta a seguire le orme del padre e della madre entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Avete capito chi è questa ragazza? (via Instagram)Il suo nome è Matilde Caressa ed è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Dopo di lei sono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 settembre 2022) Siete riusciti a riconoscere lanella foto? Iuna celebre coppia del mondo dello spettacolo. Avete riconosciuto lanella fotografia? Idue volti noti. Lei è ancora giovanissima epoche le informazioni disponibili sul suo conto ma, da ciò che possiamo vedere, sembrerebbe pronta a seguire le orme del padre emadre entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Avete capito chi è? (via Instagram)Il suo nome è Matilde Caressa ed è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Dopo di lei...

